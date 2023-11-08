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Dünya İsrail'den son dakika Gazze ve ateşkes açıklaması!
Dünya

İsrail'den son dakika Gazze ve ateşkes açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 22:52:00 -
İsrail'den son dakika Gazze ve ateşkes açıklaması!

Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları'nın Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini belirten, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ateşkes konusunda kritik bir açıklamada bulundu.

Gelen son dakika haberine göre, İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürerken, İsrail'den yeni bir ateşkes açıklamasını duyurdu.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Ateşkes için net konuştu

"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani duraklama verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

Kassam hakkında kritik açıklama

Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.

İsrail'in kayıplarını açıkladı

Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.
Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.
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34 asker Gazze'de öldü

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.

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