İsrail'den skandal paylaşım: Bizi desteklemeyen herkes teröristtir

İsrail Savunma Bakanlığından skandal bir paylaşım yapıldı. Bakanlık resmi hesabından İsrail'in yanında olmayan tüm insanlara terörist dedi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Ya İsrail'in yanında yer alırsınız ya da teröristler ile bir olursunuz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi.

Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas’ın terör örgütü DEAŞ ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.