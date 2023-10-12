  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den skandal paylaşım: Bizi desteklemeyen herkes teröristtir
Dünya

İsrail'den skandal paylaşım: Bizi desteklemeyen herkes teröristtir

Yeniakit Publisher
2023-10-12 02:46:00 -
İsrail'den skandal paylaşım: Bizi desteklemeyen herkes teröristtir

İsrail, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. İsrail, 'Ya İsrail'in yanında yer alırsınız ya da teröristler ile bir olursunuz.' dedi.

İsrail Savunma Bakanlığından skandal bir paylaşım yapıldı. Bakanlık resmi hesabından İsrail'in yanında olmayan tüm insanlara terörist dedi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Ya İsrail'in yanında yer alırsınız ya da teröristler ile bir olursunuz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’e yönelik saldırılarının ardından Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendirdi.

Hamas üyesi olan herkesi ölü olarak nitelendiren Netanyahu, Hamas’ın terör örgütü DEAŞ ile aynı olduğunu yineledi. Netanyahu ayrıca, ABD'nin desteğinin İsrail'in mücadelesi için "kritik" öneme sahip olduğunu belirtti.

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu
Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu

Dünya

Yunanistan'dan Filistin kararı! İsrail bile bu kadarını beklemiyordu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi" target="_blank">
Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi
Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Gündem

Lübnan'ın ABD gemileri tarafından vurulacağını söyleyen Putin: Filistin toprakları, İsrail tarafından askeri güçle işgal edildi

Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi
Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

Dünya

Mısır, Hamas konusunda uyardı! İsrail duymazdan geldi

NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var
NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var

Dünya

NATO'dan İsrail açıklaması: Kendini savunmaya hakkı var

Almanya'dan İsrail'e İHA desteği
Almanya'dan İsrail'e İHA desteği

Dünya

Almanya'dan İsrail'e İHA desteği

İsrail'in saldırısında kardeşini kaybetti, Türkiye’de okumak istiyor
İsrail'in saldırısında kardeşini kaybetti, Türkiye’de okumak istiyor

Dünya

İsrail'in saldırısında kardeşini kaybetti, Türkiye’de okumak istiyor

ABD'den 'pes' dedirten İsrail seferberliği
ABD'den 'pes' dedirten İsrail seferberliği

Dünya

ABD'den 'pes' dedirten İsrail seferberliği

Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı
Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı

Gündem

Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı

Canlı yayına Kudüs hassasiyeti damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok
Canlı yayına Kudüs hassasiyeti damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok

Gündem

Canlı yayına Kudüs hassasiyeti damga vurdu: İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23