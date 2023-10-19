İsrail'den Rusya'ya açık tehdit! 'Bedelini ödeteceğiz'

Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından İsrail'in Filistin'deki 2 milyon sivile yönelik düzenlediği katliam saldırıları sürürken, İsrail'in iktidar partisi Likud'tan Rusya ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

Rus kanalı RT'de canlı yayına katılan Likud Partisi'nden Amir Weitmann, Rusya'nın, İsrail'in düşmanlarını desteklediğini vurgulayarak, ülkeyi açık açık tehdit etti.

Weitmann, "Maaşını Rusların verdiğini ve bu kanalda Rus propagandası yapıldığını biliyorum ancak dikkatli olmalısın. Bu savaşı kazanacağız ve bitireceğiz. Çünkü biz güçlüyüz. Savaşı kazandıktan sonra ise Rusya bir bedel ödeyecek. Rusya, İsrail'in düşmanlarını destekliyor." dedi.

Siyonist Weitmann Filistinli Müslümanlara zulmetmelerine karşın Hamaslı mücahidleri "nazi" olarak nitelendirerek şöyle devam etti:

"Rusya bize soykırım yapmak isteyen nazi insanları destekliyor. Ve bu yüzden Rusya bunun bedelini odayacak. Bu nazilerin (Filistinililerin) işini bitireceğiz ve bu savaşı kazanacağız. Belki biraz zaman alacak ancak bu savaşı kazanacağız. Sonrasında Rusya'nın bu yaptıklarını unutmayacağız. Geleceğiz ve Rusya olarak yaptıklarınızın bedelini ödeyeceğinizden emin olacağız."

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