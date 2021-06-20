İsrail'den Reisi'ye "Kendisi Tahran kasabıdır"

Münübe Yılmaz

İsrail Dışişleri bakanı Lapid, İran'ın yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi radikal ve nükleer emellere bağlı biri olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanlığı ise"Kendisi binlerce İranlının ölümüne sebep olan bir Tahran kasabıdır"ifadesinde bulundu. İsrail başbakanı Bennett, ilk kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “Reisi’nin İran cumhurbaşkanı seçilmesi, süper güçlerin uyanmaları gerektiğinin bir işareti. Bu, İran nükleer anlaşmasına dönmeden önceki son sinyal. Kiminle uğraştıklarını anlamalılar. Cellat rejimi kitle imha silahlarına sahip olamaz” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yaır Lapid ise Reisi’yi radikal ve rejimin nükleer emellerine bağlı biri olarak nitelendirirken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın Tahran Kasabı olarak bilinen yeni cumhurbaşkanı, binlerce İranlının ölümünden sorumlu bir radikal. Rejimin nükleer emellerine ve küresel terör kampanyasına da bağlı. Bu seçim, İran’ın nükleer programını derhal durdurma ve yıkıcı bölgesel emellerine son verme kararlılığının yenilenmesini sağlamalıdır” dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Reisi’nin İran’ın şimdiye kadar ki en radikal cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekerek, “O, 30 binden fazla insanın yargısız infazında doğrudan rolü olduğu için uluslararası toplum tarafından mahkum edilen bir Tahran Kasabı” ifadelerine yer verildi.İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Haiat Reisi'nin İran’ın hızla gelişen askeri nükleer programına bağlı biri olduğunu aktararak "Onun seçilmesi İran’ın gizli niyetlerini açıkça ortaya koyuyor ve bu uluslararası toplumda büyük endişe uyandırmalı” şeklinde yorum yaptı.