İsrail'den Mısır'a ilk kadın büyükelçi!

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 1979’da barış antlaşmasını imzalamasından bu yana Mısır’a ilk kadın büyükelçi olarak Amira Oron’un atandığını açıkladı. Açıklamada, Oron'un ayrıca bir Arap ülkesinde İsrail büyükelçisi olarak göreve getirilen ikinci kadın diplomat olduğu belirtildi.

Geniş bir tecrübeye sahip Oron’un 27 yıl önce Dışişleri Bakanlığı yaptığı belirtildi. Amira Oron, 2016’dan bu yana İsrail’in Kahire Büyükelçisi olarak görev yapan David Govrin’in yerini alacak.