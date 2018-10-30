İsrail'den Mısır'a ilk kadın büyükelçi!
Terör Devleti İsrail, 1979’da barış antlaşmasını imzalamasından bu yana Mısır'a ilk kadın büyükelçisini atadı30 Ekim 2018 Salı 19:39
İsrail Dışişleri Bakanlığı, 1979’da barış antlaşmasını imzalamasından bu yana Mısır’a ilk kadın büyükelçi olarak Amira Oron’un atandığını açıkladı. Açıklamada, Oron'un ayrıca bir Arap ülkesinde İsrail büyükelçisi olarak göreve getirilen ikinci kadın diplomat olduğu belirtildi.
Geniş bir tecrübeye sahip Oron’un 27 yıl önce Dışişleri Bakanlığı yaptığı belirtildi. Amira Oron, 2016’dan bu yana İsrail’in Kahire Büyükelçisi olarak görev yapan David Govrin’in yerini alacak.
YORUM YAZ