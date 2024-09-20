  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP yandaşı Ruşen'den Ekrem'e Atatürk ayarı

BP'nin Türkiye'den çekilmesi sonrası herkes bu soruyu soruyor: 7 kız kardeş kimdir?

İşte İsrail’in kanlı planı! ‘Hibrit Kıyamet’ ile Ortadoğu’yu böyle yok edecekler

13 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden adama köylü kadınları işte böyle ders verdi! Saniye saniye görüntülendi

Gram altında 3. Dünya Savaşı bombası! İslam Memiş tarih verdi

CHP’li belediye O camiyi yapmayacağız! AK Parti’den açıklama “Biz Yapacağız”

‘Futbola rahatlık getirir’ diyerek duyurdular! Devrim olacak futbolda devrim… Dünya bu olayı konuşuyor!

Türkiye ile yapılan anlaşma Yunanistan'a bayram ettirdi! 'Ülkeye huzur getirdi' diyerek duyurdular

CHP ve yavrularının tek amacı! Darbe anayasasına dokundurtmayız!

Acun Ilıcalı’yı çileden çıkarttı! Bakalım cevabı ne olacak? Derbi öncesi kılıçlar çekildi…
Dünya İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı
Dünya

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-09-20 17:24:00 -
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı

Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Terörist İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı gerçekleştirdi. Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Beyrut'taki AA muhabiri, kentteki Camus Caddesi’nde bir yere hava saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Saldırının düzenlendiği yerden yoğun dumanlar yükseldiği görülürken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi öldü, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail, 19 Eylül akşamı da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere şiddetli hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusu, hava saldırıları kapsamında 100 noktada İsrail'e fırlatmaya hazır 1000 roket başlığının vurularak imha edildiğini ileri sürmüştü.

İsrail Lübnan'ı yine vurdu
İsrail Lübnan'ı yine vurdu

Dünya

İsrail Lübnan'ı yine vurdu

İsrail'in kanlı saldırısını hatırlatan Erdoğan: Bunun önemini gördük
İsrail'in kanlı saldırısını hatırlatan Erdoğan: Bunun önemini gördük

Gündem

İsrail'in kanlı saldırısını hatırlatan Erdoğan: Bunun önemini gördük

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail vuruldu
Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail vuruldu

Dünya

Ajanslar son dakika geçiyor! İsrail vuruldu

Trump" target="_blank">
‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump
‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump

Gündem

‘İsrail 2 yıl içinde…’ Umarız dediğin olur siyonist yalakası Trump

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23