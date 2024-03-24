İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!
Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail ordusuna ait hava araçları Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Bekaa'nın batısındaki Es-Suvayri kara yolu üzerinde bir aracı vurdu.
Aracın sürücüsünün Suriye uyruklu olduğu ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Olaya müdahale eden Lübnan Sivil Savunma ekipleri, vurulan aracın fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda aracın paramparça olduğu görülüyor.
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