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Dünya İsrail'den Lübnan oyunu! İşgal için hazırlık mı yapılıyor?
Dünya

İsrail'den Lübnan oyunu! İşgal için hazırlık mı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2023-09-11 20:01:00 -
İsrail'den Lübnan oyunu! İşgal için hazırlık mı yapılıyor?

Lübnan kara sularındaki petrol rezervinin bulunması sonrası ilk önce anlaşma yoluna gideceğini söyleyin İsrail tarafı son dönemde attığı adımlarla adeta Lübnan'ı işgal için hazırlık yapıyor.

Herzliya kentinde bir güvenlik konferansında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın Lübnan'ın güneydeki dağlık Cebel Kalat Cabir bölgesinde askeri hava üssü inşa ettiğini ileri sürdü.

İsrail sınırına 20 kilometre mesafedeki bölgede uçak kalkış-iniş pistlerinin görüldüğü uydu görüntüsünü paylaşan Gallant, Lübnan Hizbullahı ve İran bayraklarının dalgalandığı bir alanın fotoğrafına da sunumunda yer verdi.

Söz konusu üssün İsrail'e saldırmak için kullanılacağını öne süren Gallant, çatışma çıkması halinde Hizbullah ve Lübnan'a "ağır bedel ödetme" tehdidinde bulundu.

İsrail ve Hizbullah tarafında ölümlere yol açan 12 Temmuz 2006'daki çatışmalardan 17 yıl sonra Lübnan-İsrail sınır hattında gerilim son dönemde yeniden tırmandı.

İsrail ve Lübnan, Ekim 2022'de ABD'nin arabuluculuğuyla deniz sınırlarının çizilmesi için anlaşma imzaladığında bölgede geçici bir sükunet sağlanmıştı. Taraflar arasında sert açıklamaların ardından sınır bölgesinde askeri gerginlik nisan ayında Lübnan topraklarından İsrail'e doğru 30 roketin fırlatılmasıyla yeniden artmıştı.
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Kaynak: AA

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