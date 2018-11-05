İsrail'den küstah saldırı! Çok sayıda yaralı var

israil askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesinde 10 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile sert müdahalede bulundu. Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre İsrail askerlerinin müdahalesinde 4’ü gerçek mermi ile olmak üzere 10 Filistinli yaralandı.



