İsrail'den Kudüs'teki bir cami için yıkım emri

KUDÜS (AA) - İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan bir caminin "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıkılması yönünde karar çıkardı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde 2011'de inşa edilen Bin Amr Camisi'nin yıkılması için talimat verildi.

Yıkım kararına gerekçe olarak söz konusu caminin "ruhsatsız inşa edildiğini" öne süren İsrail yönetimi, mahalle sakinlerine yürütmenin durdurulması talebiyle yasal yollara başvurmaları için 21 günlük süre tanıdı.

İsrail yönetimi, iki katlı cami için 2015'te de yıkım emri vermiş ancak uygulamamıştı.

- Yahudi derneklerinin hedefindeki mahalle



Silvan Mahallesi, Doğu Kudüs'ün Yahudileştirilmesi için çalışan Yahudi derneklerinin en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Silvan'daki Filistinlilere ait evleri "satın almayı" hedefleyen bu derneklerin İsrail yönetimince "el altından" desteklendiği dile getiriliyor.



Mescid-i Aksa yakınında yer alan mahalledeki Filistinlilere ait evler zaman zaman İsrail tarafından "imar izni olmadığı" gerekçesiyle yıkılıyor.



İsrail'in Silvan'da yaşayan Filistinlileri bölgeden çıkarmak için çeşitli bahaneler ürettiği, diğer yandan da mahalleye Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeyi hedeflediği ifade ediliyor.



