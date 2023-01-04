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Ekonomi İsrail'den KKTC'de şüphe uyandıran adım! Gizlice topluyorlar
Ekonomi

İsrail'den KKTC'de şüphe uyandıran adım! Gizlice topluyorlar

İsraillilerin, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde satın aldığı tarım arazileri şüphe uyandırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 09:02:00 -
İsrail'den KKTC'de şüphe uyandıran adım! Gizlice topluyorlar

KKTC’de 2022 yılında 2 bin 672 yabancıya taşınmaz mal alma izni verildiği ortaya çıktı. Söz konusu mal alım izinlerinin büyük bir çoğunluğunun İsraillilere ait olduğu öğrenildi.

KKTC şirket kayıtlarına göre İsrailli kişiler, yavru vatanda ciddi oranda toprak satın almış durumda.

Millî Gazete’nin “Kıbrıs’ta silahsız işgal” manşetiyle duyurduğu toprak alımında şimdiye kadar 25 bin dönüm toprak edinilmiş.

KKTC’deki yaklaşık 2 bin firmanın İsrailli hissedarının bulunduğu ortaya çıkarken şu ana dek alınan toprağın 25 bin dönüm olduğu ifade ediliyor.

Kıbrıs’ı sessizce adım adım işgal eden İsrail rejiminin satın aldığı toprakların büyük bir kısmının tarım arazisi olduğu da belirtiliyor. Yahudilerin Kıbrıs’ta toprak satın aldığı alanların başında Karpaz geliyor. Yakın süreçte Forbes dergisinde yayınlanan bir makalede Karpaz’da toprak satın almanın avantajlarından bahsedildiği biliniyor. Öte yandan Lefke de Yahudilerin toprak satın alımında bulunduğu alanlar arasında yer alıyor. Yahudilerin Lefke’de iki bin dönüm toprak satın aldıkları belirtilirken Gaziveren, Cengizköy, Bağlıköy ve Çamlıköy gibi bölgelerin de hedefler arasında yer aldığı kaydediliyor.

Milli Gazete

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