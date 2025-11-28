  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İsrail'den kalleş saldırı! Şehit oldu

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyinde 1 Filistinliyi şehit etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinlinin Gazze'nin güneyinde Sarı Hat'tı geçtiği ve İsrail birliklerine "doğrudan tehdit oluşturduğu" iddia edildi.

İsrail ordusunun söz konusu Filistinliyi hava saldırısında hedef alarak öldürdüğü aktarıldı.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

 

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

