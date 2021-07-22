İsrail'den kafa karıştıran karar! Aşılanmış turistleri ülkeye almayacaklar

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İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından kafa karıştıran bir açıklama yapıldı. Genel Direktör Prof. Nachman Ash, 1 Ağustos'tan itibaren aşılı turistleri ülkeye alınmayacağını duyurdu.

'Erteleme olmayacak'

İsrail Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Prof. Ash, “Aşılı turistlerin ülkeye giriş tarihini 1 Ağustos'a erteledik. Yeni bir erteleme yapmayacağız. Mevcut durum maalesef aşılı turistlerin ülkemize girmesine izin vermiyor.” dedi.

Seyahat kısıtlaması gündemde

Delta varyantı sebebi ile İsrail halkını 'Yurt dışı seyahatlerini erteleyin' diyerek uyaran Prof. Ash, ülkelerarası seyaht kısılamalarının dündemde olduğunu ifade etti. İsrail televizyonu Kanal 12 de, Sağlık Bakanlığı'nın kabineye bir teklif götürerek, havalimanını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmayı önerdiğini duyurdu.

'Yurt dışından gelen yolcular karantinaya alınsın!'

Kanal 12'nin haberinde, "Sağlık Bakanlığı, seyahat yasağı veya seyahat uyarısı uygulanan ülkeler listesini önemli ölçüde genişletmek istiyor. Oluşturulan her şartta yurt dışı seyahatlerden dönenlerin karantinaya alınması öneriliyor." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Jerusalem Post