İsrail’den itiraf: Netanyahu bizi uçurumun kenarına getirdi

İsrail'de etkili Histadrut İşçi Sendikasının Başkanı Arnon Bar-David, "ülkeye felaket getirmekle" suçladığı Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yıl sonu seçime gitme kararı alması çağrısında bulundu ve aksi takdirde ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolara katılacaklarını belirtti.

Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail'de etkili Histadrut İşçi Sendikasının Başkanı Arnon Bar-David, güneydeki Birussebi kentinde düzenlenen bir konferansta Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Netanyahu'nun "İsrail'e felaket getirdiğini" belirten Bar-David, "Bizi uçurumun kenarına, olmamamız gereken bir yere götürdü. Çıkmazdayız ve tek çıkış yolu var. O da seçimler. Yaşananların sorumluluğunu almalı, sonra kendisi ile ilgili kararlar vermeli. Başbakan olsaydım istifa ederdim." değerlendirmesinde bulundu.

Bar-David, yeni seçimler için tarih belirleme çağrısında bulunduğu Netanyahu'ya iktidara tutunmaya çalışması halinde ekonominin büyük kısmını durdurabilecek kapasitedeki sendikanın da hükümete karşı protestolara katılacağı konusunda uyardı.

Gazze'ye saldırıların devam etmesi ve Hizbullah ile çatışmaların tırmanma tehlikesi nedeniyle şu anda seçimlerin uygun olmayacağını ancak yeni seçimlerin aralıkta yapılabileceğini savunan Sendika Başkanı, "Ülke böyle devam edemez. İsrail devletinin yeniden canlanmaya ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

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İsrail'de son haftalarda erken seçime gidilmesi yönünde çağrılar yapılırken Netanyahu, seçim fikrini reddediyor.

Başbakan Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirler ve Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı önceden görememeleri nedeniyle İsrail kamuoyu tarafından sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.