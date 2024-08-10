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Dünya İsrail’den itiraf: kaybediyoruz!
Dünya

İsrail’den itiraf: kaybediyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 16:50:00 -
İsrail’den itiraf: kaybediyoruz!

Soykırımcı İsrail’in Celile Yüksek Konseyi Başkanı Giora Zlatz, işgal rejimine karşı Hizbullah operasyonlarının artmasının ardından yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyinin bazı kısımlarını kaybettiğini belirtti.

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren siyonist İsrail, kadın çocuk demeden 10 binlerce sivili hunharca katlederken İsrail’in Celile Yüksek Konseyi Başkanı Giora Zlatz’dan itiraf gibi sözler geldi. Filistin yerel kaynaklarında yer alan haberlere göre; İsrail medyasına konuşan Zlatz, siyonistlerin kuzey bölgelerde Hizbullah saldırılarına karşı koyamadığını söyledi.

“İsrail’in güvenlik düzeyi azaldı”
İsrail işgalindeki Celile Yüksek Konseyi Başkanı Giora Zaltz, bugün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın kuzeydeki operasyonlarının arttığını, gün geçtikçe daha ölümcül ve güçlü hale geldiğini, bunun sonucunda da Kuzey bölgelerde (Lübnan sınırında) güvenlik düzeyinin azaldığını itiraf etti. Zlatz, İsrail'in resmi Kan kanalına verdiği röportajda İsrail hükümetinin kuzeydeki durumu ele alış biçimiyle alay ederek şunları söyledi: “Netanyahu hükümeti son haftalarda kuzey sınırında Hizbullah adında bir düşmanın bulunduğunu keşfetti ve cevabını bekliyoruz”

“Koşullar kötüden daha kötüye gidiyor”
İsrailli yetkili Zlatz, Hizbullah'ın insansız hava araçları ve füzeleri nedeniyle her gün sirenlerin çaldığını, onlarca evin yıkıldığını, binlerce arazinin yandığını ve ölülerin bulunduğunu, kuzeydeki koşulların kötüden daha da kötüye doğru gittiğine dikkat çekti. Askerler ve yerleşimciler arasında da yaralıların bulunduğunu, ayrıca 100 bine yakın yerleşimcinin de tahliye edildiğini ifade eden Zlatz, "Şu anda sağlık, banka, eğitim sistemi ve diğer hayati hizmetlerden mahrum durumdayız." dedi.

 
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