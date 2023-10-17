  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Renault ikinci el araçları yenileyip satışa sundu! 230 bin liraya bile araç var, her bütçeye uygun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da

Başkan Erdoğan az önce duyurdu: Plan hazır

Akşener de CHP’deki değişimcilere taraf oldu CHP ile olası işbirliğine kapıları kapatmıştı 'CHP’de değişim olursa işbirliğinin önü açılır'

Saray mutfağının vazgeçilmezi tescilli ürün: Gastronominin altını 85 liradan satışa çıktı

Devlet Bahçeli'den flaş erken seçim kararı

Dünya diken üzerinde İki ülke arasında kriz çıkaracak gelişme! Savaş uçakları müdahale etti

7 ilde değişimciler kazandı! Kemal'in koltuğu sallantıda

Siyonist uşaklarını vatandaşlıktan atın

Bahçeli ‘Fosfor Bombası’nı patlattı! Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır
Dünya İsrail'den Hamas'a teklif
Dünya

İsrail'den Hamas'a teklif

Yeniakit Publisher
2023-10-17 14:37:00 - 2023-10-17 15:26:54
İsrail'den Hamas'a teklif

İsrail eski iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Yakov Peri, İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri için danışmanlık yapan Peri, AA muhabirine, İsrail'in Hamas ile doğrudan görüşmediğini ancak aracılar vasıtasıyla iletişim kurduğunu belirtti.

İsrail'in rehine konularına alışkın olduğunu ancak şu ana kadar 200 İsraillinin esir alındığı durumun hiç yaşanmadığını dile getiren Peri, "İsrail insani davranarak Hamas'ı da insani davranmaya zorlamalı." dedi.

İsrail'in Hamas'a aracılar vasıtasıyla mesaj gönderdiğini belirten Peri, "İsrail yaralı, yaşlı ve genç esirler için insani koridor açılmasını teklif etti. Şu ana kadar Hamas'tan yanıt gelmedi." diye konuştu.

Peri, İsrail'in gönderdiği mesajda Hamas'a ne sunduğuna ilişkin soruya "Hamas yanıt verirse ve buna bir bedel biçerse biz de müzakere ederiz." şeklinde cevap verdi.

İsrailli esirlerin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini Hamas'ın bildiğini ifade eden Peri, Hamas'ın tekliflerini değerlendireceğini ama onları serbest bırakmak için "ağır bir bedel" talep edeceğini kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusunun "kara harekatının esirlerin güvenliği için iyi veya kötü olacağı" yönünde görüşler dillendirildiğini söyleyen Peri, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarınki İsrail ziyaretinden önce bir kara harekatının gerçekleşmeyeceği görüşünü dile getirdi.

Hamas - İsrail savaşında 11. gün... Ateşkes reddedildi... Kriz derinleşiyor.. Biden İsrail'e gidiyor
Hamas - İsrail savaşında 11. gün... Ateşkes reddedildi... Kriz derinleşiyor.. Biden İsrail'e gidiyor

Gündem

Hamas - İsrail savaşında 11. gün... Ateşkes reddedildi... Kriz derinleşiyor.. Biden İsrail'e gidiyor

Görüntüler Gazze sınırındaki İsrail kentinden: M16 tüfeğiyle alışverişe çıktı!
Görüntüler Gazze sınırındaki İsrail kentinden: M16 tüfeğiyle alışverişe çıktı!

Gündem

Görüntüler Gazze sınırındaki İsrail kentinden: M16 tüfeğiyle alışverişe çıktı!

Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor
Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

Gündem

Kassam Tugayları'nın İsrail hazırlığı: Gazze'nin altında da Gazze var Üst Gazze yıkıldı alt Gazze İsrail’i bekliyor

İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'
İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

Gündem

İsrail'in gözünü kan bürüdü: İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak sözler! 'Bunun ne anlama geldiğini herkes biliyor'

İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!
İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!

Dünya

İsrail 'güvenli' dediği yerde sivilleri katletmeye devam ediyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23