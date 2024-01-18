İsrail'den Gazze'ye ilişkin Suudi Arabistan açıklaması!

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarına ve Arap ülkeleriyle normalleşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Herzog yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için kilit bir unsur olduğunu ve tüm Orta Doğu için oyunun kurallarını değiştireceğini söyledi.

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Suudi Arabistan ile İsrail ilişkilerindeki normalleşmenin ezberleri bozacağını aktaran Herzog, "Bu hala hassas, kırılgan ve uzun zaman alacak bir konu, ancak bunun aslında dünyada ve bölgede daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemek için bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde WEF’de bir panelde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan, Suudi Arabistan ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine dair açıklamalarda bulunmuş, İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüm kapsamında Filistinliler için bir devlet kurulmasını da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde Suudi Arabistan’ın İsrail'i tanıyabileceğini belirtmişti.