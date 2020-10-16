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Dünya İsrail'den Filistinlilere müdahale: Yaralılar var
Dünya

İsrail'den Filistinlilere müdahale: Yaralılar var

Batı Şeria'da zeytin toplamak isteyen Filistinli sivillere İsrailli askerlerin saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:51:00 -
İsrail'den Filistinlilere müdahale: Yaralılar var

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yaşayan Filistinliler, zeytin hasadı öncesi sokaklara akın etti. Her yıl İsrail tarafından zeytin hasadı yapması engellenen Filistinliler, bu kez hasat öncesi seslerini yükseltti. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmanın 3 Filistinli yaralandı.

Filistin medyasına göre, İsrail güçleri Filistinlilerin düzenlediği barışçıl protesto sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı protestocular göz yaşartıcı gazdan etkilenip bölgeden ayrıldı.

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