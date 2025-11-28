İsrail’den dehşete düşüren infazlar: Teslim olan 2 Filistinliyi katlettiler

Barbar İsrail’in ne kadar ahlaksız ve insanlıktan yoksun olduğunu bir defa daha dünya gözleriyle gördü... Siyonist askerlerin Batı Yaka’daki baskınında evlerinden çıkıp elleri havada teslim olan 2 Filistinli, eve girin komutuna uyup arkasını dönünce kurşun yağmuruna tutulup katledildi. Mısır kanalı el-Gad TV’nin paylaştığı skandal görüntüler konusunda BM, “Dehşete kapıldık” dedi.

Terörist İsrail’in insanlık dışı suçlarına bir yenisi eklenirken bu defa insanlık dışı görüntülr an be an kaydedildi ve tüm dünya tarafından izlendi... Yahudilerin neden lanetli bir kavim olduklarına kanıt olacak skandal görüntüler Filistin’in işgal altındaki Batı Yaka topraklarında kayda geçti...

Katil İsrail güçleri işgal altındaki Batı Yaka’nın Cenin kentinde teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti. Görüntülere ve yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Batı Yaka’nın kuzeyindeki Cenin’de bir evi kuşattı. Mısır merkezli el-Gad TV’nin yayınladığı görüntülere göre, İsrail güçlerince kuşatılan evden 2 Filistinlinin elleri havada çıkarak teslim olduğu görülüyor. Cenin Mülteci Kampı yakınlarındaki Cebel Ebu Zahir bölgesinde kaydedildiği belirtilen görüntüde İsrail güçlerinin, Filistinlilerden buldozerlerle bir kısmını yıktıkları eve tekrar girmelerini istediği kameraya yansıyor. Elleri havada olan 2 Filistinli içeriye doğru adım attıktan sonra İsrail askerleri onların üzerine ateş açıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebel Ebu Zahir bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 26 yaşındaki Muntasır Billah Mahmud Kasım Abdullah ile 37 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Asaisa’nın hayatını kaybettiği ve naaşlarının da alıkonulduğu belirtildi.

İSRAİL İNFAZI İTİRAF ETTİ

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, 2 Filistinlinin infaz edildiği saldırıyı doğruladı. Açıklamada, Filistinli gruplarla “bağlantılı olduğu” iddia edilen bu kişilerin “arandığı” ileri sürüldü. Kuşatmanın ardından 2 Filistinlinin binadan çıktığı belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu kişilere ateş açtığı itiraf edildi.

BEN GVİR, İNFAZI DESTEKLEDİ

Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir da ellerini kaldırarak teslim olan Filistinlilerin öldürülmesini desteklediğini belirterek, “Askerler kendilerinden bekleneni yaptılar” dedi.

BM: HESAP SORULMUYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, önceki gece Cenin kentinde İsrail askerlerinin ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi yakın mesafeden ateş açarak alçakça infaz etmesi karşısında dehşete kapıldıklarını kaydetti. Laurence, “Batı Yaka’da İsrail güvenlik güçleri ve (Filistin topraklarını gasp eden) yerleşimciler tarafından Filistinlilerin öldürülmesi, nadiren de olsa inceleme başlatılsa bile hesap sorulmadığı için bu tür eylemler artıyor” derken İsrail’in inceleme yapılacağı iddialarının da güvenilir olmadığını belirtti.

BM İnsan Hakları Ofisi’nin 7 Ekim 2023-27 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail güçleri ve Filistinlilerin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Yaka’da 1030 Filistinliyi öldürdüğünü doğruladığını kaydeden Laurence, “Bu mağdurlar arasında 223 çocuk da vardı. İsrail güvenlik güçlerinin hukuka aykırı güç kullanımına ve giderek artan İsrail yerleşimci şiddetine karşı cezasızlık sona ermelidir” diye konuştu.