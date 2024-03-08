İsrail'den bir skandal hamle daha! BM sert tepki gösterdi: Savaş suçu

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimlerine ilişkin sunduğu rapor hakkında yazılı açıklama yaptı.

Volker Türk, 1 Kasım 2022-31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan rapora göre, Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşim birimlerinin bu süreçte önemli ölçüde genişlediğini vurgulayarak, aynı dönemde Batı Şeria'daki mevcut İsrail yerleşim birimlerinde yaklaşık 24 bin 300 konut inşa edildiğini, bu sayının 2017'de buna ilişkin gözlemlerinin başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Uluslararası hukuka göre savaş suçu

Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin kurulması ve genişletilmesinin "İsrail'in kendi sivil nüfusunu işgal ettiği topraklara taşıması" anlamına geldiğini aktaran Türk, bunun uluslararası hukuka göre "savaş suçu" teşkil ettiğini kaydetti.

Türk, yasa dışı yerleşimlerin kurulması ve genişlemesinin, Filistinlilerin yerleşimciler ve İsrail'in şiddetine maruz kalmasının yanı sıra zorla tahliyeler, evlerin yıkılması ve Filistinlilere yönelik hareket kısıtlamaları yoluyla yerinden edilmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştiğini aktardı.

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Batı Şeria'da halihazırda bir kriz yaşandığının altını çizen Türk, "Yerleşimci şiddeti ve yerleşimle ilgili ihlaller şok edici yeni seviyelere ulaştı. Bu durum, bağımsız olarak varlığını sürdürebilen bir Filistin devleti kurmanın pratik olasılığını ortadan kaldırma riski taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransadan tepki gösterdi

Fransa'nın, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasına onay vermesini kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli makamlarının işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 yeni yasa dışı konutun inşasına olanak sağlayan planına tepki gösterildi.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in söz konusu planı kabul etmesini kınadığı ve İsrail'i yasa dışı olan bu karardan vazgeçmeye çağırdığı belirtildi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimin yüksek olduğu bir ortamda bu kararı almasının "sorumsuzca" olarak değerlendirildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını sömürgeleştirerek uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiği ve buna son vermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin yıkılması gerektiği vurgulanırken, Fransa'nın bölgede iki devletli çözümü baltalayan her türlü adımı kınadığı ifade edildi.

Belçika

Belçika, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konut inşa ederek bölgedeki yasa dışı yerleşim yerlerini genişletme planını kınadı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'i söz konusu karardan geri adım atmaya çağırdı.

Paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi tarafından konuya dair dün yapılan açıklamaya işaret edilerek, "Belçika, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimleri daha da genişletme planlarını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail makamları, 6 Mart'ta, Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

AB Dış İlişkiler Servisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu planı kınanarak, "yasa dışı yerleşim yerlerinin iki devletli çözümü tehdit ettiği için barışın önünde engel teşkil ettiği" bildirilmişti.

Açıklamada, AB'nin sınırlara yönelik pozisyonunun değişmediğinin altı çizilerek, Kudüs dahil olmak üzere taraflarca mutabık kalınan 1967 öncesi sınırlar dışında yapılacak hiçbir değişikliğin tanınmayacağı kaydedilmişti.

Neler yaşandı!

İsrail makamları, Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni konut inşa edilmesine yönelik planı 6 Mart'ta onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA