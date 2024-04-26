  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'den bir alçaklık daha
Dünya

İsrail'den bir alçaklık daha

Yeniakit Publisher
2024-04-26 21:56:00 -
İsrail'den bir alçaklık daha

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beka Vadisi bölgesine düzenlediği hava saldırısında Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf'ı öldürdüğünü açıkladı.

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçaklarının Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Beka Vadisi bölgesinde Meydun köyüne düzenlediği saldırıda Lübnanlı Sünni Cemaat el-İslami Hareketi'nin üst düzey yöneticisi Halaf öldürüldü.

İsrail, Cemaat el-İslami'nin Hamas ile Lübnan'daki faaliyetlerinde koordinasyon sağladığını savundu.

Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının bölgeyi bombaladığını aktardı ancak ölü ya da yaralı bilgisi paylaşmadı.

Lübnanlı Cemaat el-İslami liderlik kadrosu, İran yanlısı Hizbullah'ın yanında sınır hattında İsrail'e karşı silahlı mücadeleye katılacaklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattındaki çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu, İsrailli 8 sivil 12 asker öldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'ın evinin önünde "erken seçim" protestosu
İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'ın evinin önünde "erken seçim" protestosu

Gündem

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'ın evinin önünde "erken seçim" protestosu

Blinken, Ortadoğu bölgesindeki İsrail protestolarına sahip çıktı
Blinken, Ortadoğu bölgesindeki İsrail protestolarına sahip çıktı

Dünya

Blinken, Ortadoğu bölgesindeki İsrail protestolarına sahip çıktı

İnsan hakları zırvalığı İsrail’e dokununcaya kadarmış! ABD’den sonra şimdi de Almanya zorbalığı
İnsan hakları zırvalığı İsrail’e dokununcaya kadarmış! ABD’den sonra şimdi de Almanya zorbalığı

Dünya

İnsan hakları zırvalığı İsrail’e dokununcaya kadarmış! ABD’den sonra şimdi de Almanya zorbalığı

Son dakika! Türkiye'den Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakanın hadsiz sözlerine tepki
Son dakika! Türkiye'den Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakanın hadsiz sözlerine tepki

Gündem

Son dakika! Türkiye'den Erdoğan'ı hedef alan İsrailli bakanın hadsiz sözlerine tepki

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23