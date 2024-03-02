İsrail'den 3 bin dönümlük işgal

Barbar İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken Batı Yaka ve Doğu Kudüs’teki işgali de dikkatlerden uzak biçimde her geçen gün genişliyor... İşgalci siyonistler, Batı Yaka’da var olan yasa dışı bir yerleşim bölgesini büyük bir kentsel yerleşime dönüştüreceğini açıkladı.

İsrail, Batı Yaka’da bulunan yasa dışı bir Yahudi ileri karakolunu büyük bir yerleşim yeri haline getirecek. Söz konusu karar, İsrail ordu komutanlarından Tümgeneral Yehuda Fox tarafından imzalandı. Buna göre Mitzpeh Yehuda adını taşıyan ve 50 dönümlük bir araziyi kapsayan karakol, Mishmar Yehuda adında bir yerleşim yeri haline gelecek. Yerleşimin arazisi ise 417 dönüme çıkarılacak. Bölgede 3 bin 600 konut yapılacak ve 13 bin Yahudi iskan edilecek.

İşgal İsrail'in gerçeği

İsrail uzun süredir işgal altındaki Batı Yaka’yı Yahudileştirmek için kapsamlı bir planlar yürütüyor ve her geçen ay yeni yerleşim alanları altında işgalini genişletiyor. Sadece 7 Ekim’den bu yana ırkçı hükümet tarafından onbinlerce konutluk yeni projeler imzalandı ve hayata geçirilmeye başlandı.

Batı Yaka’da işgalini sürdüren siyonistler Doğu Kudüs’ün doğusunda Filistinlilere ait 2 bin 640 dönüm araziye el koyup buraları devlet arazisi ilan eederek devase bir işgal adımı attı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, İsrail’in Doğu Kudüs’ün doğusunda 2 bin 640 dönüm toprağın “devlet arazisi” ilan ettiğini belirtirken, el konulan arazilerin Ebu Dis ve El-Ayzeriyye beldeleri arasında yer aldığını aktardı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Batı Yaka’yı ikiye bölen ve Doğu Kudüs’ü de doğusundaki Filistin topraklarından izole eden bu planın uygulanmaması için daha önce uluslararası pek çok uyarı yapılmıştı. Avrupa Birliği (AB), bu planın uygulanması durumunda, iki devletli çözüm şansının ortadan kalkacağını dile getirmişti.

Ürdün tepki gösterdi

Ürdün, İsrail’in, Doğu Kudüs’ün doğusunda Filistinlilere ait 2 bin 640 dönüm araziye el koyarak burayı “devlet arazisi” ilan etmesinin uluslararası hukuka apaçık ihlali olduğunu belirtti.