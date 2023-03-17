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Gündem İsrail'de yargı reformu protestoları devam ediyor
Gündem

İsrail'de yargı reformu protestoları devam ediyor

İsrail'de binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto etmeye devam ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından sunulan yargı reformu koalisyon tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 07:46:00 -
İsrail'de yargı reformu protestoları devam ediyor

İsrail'in birçok noktasında Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto etmek için binlerce kişi bir araya geldi. Gün boyu süren protestolar akşam saatlerinde de devam etti. Yerel saatle 19.00'da başlayan büyük protestoya katılan binlerce kişi meşalelerle ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine doğru yürümeye başladı. Tel Aviv'de çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, zaman zaman protestocular ve protestolara karşı çıkan İsrailliler arasında gerginlik yaşandı. Protestoyu düzenleyenler arasında bulunan bir kişi, "Bu, İsrail demokrasisini yok etmeye çalışanlara karşı verdiğimiz bir koruma mücadelesi. Çok önemli bir haftanın içindeyiz" dedi. Öfkeli kalabalığın, hafta sonu yeni bir protesto düzenlemesi bekleniyor.

Muhalefet partileri kabul etti, koalisyon reddetti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından sunulan yargı reformunun koalisyon tarafından reddedilmesinin ardından muhalefet partilerinden yeni bir adım geldi. İsrailli muhalefet partileri, Herzog'un önerisini mevcut siyasi krizi sona erdirmek için kabul ettiklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Herzog'un önerisini "kaçırılmış bir fırsat" olarak nitelendirdi. Ülkede devam eden protestolara da değinen Netanyahu, "Halk, neler olup bittiğine dikkat ediyor. Aldığımız yetkiye uygun olarak hareket etmemiz gerekiyor ve bunu sorumlu şekilde yapacağız" dedi. İşçi Partisi lideri Merav Michaeli, koalisyonu İsrail'i, iç savaşa sürüklemekle suçlarken, "Bunu yapanlar vatandaş değil, sadece kendilerini ve koltuklarını düşünen ve bunlar için hepimizi feda etmeye hazır politikacılar" ifadelerini kullandı.

Muhalefet lideri Yair Lapid ise, koalisyonu Herzog'un yargı reformu önerisini reddettiği için eleştirdi. Sunulan önerinin mükemmel olmadığını belirten Herzog, "Burada birlikte yaşamak için adil bir uzlaşmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. Lapid, koalisyona seslenerek, "Neyin tehlikede olduğunu bilmiyorsunuz" dedi.

Tartışmalı yargı reformu

Cumhurbaşkanı Herzog ile ABD'nin karşı çıktığı tartışmalı yargı reformu, Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeriyor. Reformun yasalaşması için mecliste yapılacak üç oturumda da onay alması gereken yasa tasarısı, ilk onayını aldı. İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapıyor. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin "temel yasalar” bulunuyor. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahip.
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