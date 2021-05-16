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Dünya İsrail'de siren sesleri yükseldi
Dünya

İsrail'de siren sesleri yükseldi

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş grupları Tel Aviv ve çevresine roket saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 05:06:00 -

Gazze'den atılan çok sayıda roket nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin atılan roketlerin büyük bölümünü havada imha ettiği görüldü.

Tel Aviv yönetimi, atılan roketler nedeniyle bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Hamas'tan misilleme

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket saldırılarının İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği belirtildi.

Heniyye: Ateşle oynama

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda defalarca uyardıklarını belirtti.

Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Filistin'e destek etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Hamas lideri burada yaptığı konuşmada, "Kıblemiz, kimliğimiz, inancımız ve devrimlerimizin tetikleyicisi Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık." dedi.

"Direniş bizim stratejik tercihimiz" diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'ya el sürülmesi karşısında boş durmayacağız. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürleşene kadar durmayacağız. Bu nesil bunu başarabilir."

Heniyye ayrıca İsrail'in Lid kentindeki sokağa çıkma yasağına da değinerek, "Gazze 15 yıldır abluka altında. Ancak, bugün düşmanın şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor." diye konuştu.

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir"

Filistin direnişinin Gazze'ye yönelik bir talebi olmadığını vurgulayan Heniyye, mücadelenin Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve geri dönüş hakkı için yapıldığına dikkati çekti.

Heniyye, "Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğu konusunda uyardık. Netanyahu'ya ateşle oynamamasını söyledik." diye konuştu.

"Kudüs ve Mescid-i Aksa, siyonizmle mücadelenin temelini oluşturuyor." ifadesini kullanan Heniyye, Katar'a Filistin halkına yardımlarından ötürü teşekkür etti.

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