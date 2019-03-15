İsrail'de sıcak dakikalar! Füze korkusu sardı
Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki adet roket atıldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den Tel Aviv'e iki roket atılması üzerine kentteki alarmların devreye girdiği belirtildi.15 Mart 2019 Cuma 01:10
Ordu açıklamasında olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde söz konusu roketlerden birinin hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştüğü ifade edildi.
Teröristbaşı acil toplantıya çağırdı
Teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binasında güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yapacağı kaydedildi.
İsrail basını roketlerin Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığını iddia ederken, Filistinli direniş örgütlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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