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Aktüel İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu
Aktüel

İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu

"Yeni Umut-İsrail için Birlik" adı verilen partinin tüzüğünde, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin desteklenmesi ve yargı reformu gibi vaatler dikkati çekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-17 14:04:24 -
İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan istifa eden Milletvekili Gideon Saar, yeni parti kurmak için gereken resmi başvuruyu yaptı.

Likud'da geçen yıl aralık ayında yapılan başkanlık seçiminde Netanyahu'ya rakip olan ancak yarışı büyük farkla kaybeden Saar'ın liderliğindeki parti resmen kuruldu.

"Yeni Umut-İsrail için Birlik" adı verilen partinin tüzüğünde, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin desteklenmesi ve yargı reformu gibi vaatler dikkati çekiyor.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme karşı olmasıyla bilinen Saar'ın, parti tüzüğüyle İsrail'de giderek artan sağ seçmene göz kırptığı yorumları yapıldı.

Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, muhtemel bir seçimde Yeni Umut'un Netanyahu liderliğindeki Likud'un ardından ikinci parti olacağı ve 120 sandalyeli Meclise 21 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor.

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