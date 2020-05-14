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Aktüel

İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 264'e yükseldi

Toplam vaka sayısı 16 bin 548'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 02:53:59 -
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 264'e yükseldi

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı 16 bin 548’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Can kaybının 264’e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 41 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 16 bin 548’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada hastalardan 61'inin sağlık durumunun ağır olduğu, 12 bin 232 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilmiş, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

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