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Gündem İsrail'de konuşlandırmak için 2 bin ABD askeri hazır bekliyor! Mesele Gazze değil hala anlamadınız mı?
Gündem

İsrail'de konuşlandırmak için 2 bin ABD askeri hazır bekliyor! Mesele Gazze değil hala anlamadınız mı?

Yeniakit Publisher
2023-10-18 09:30:00 -
İsrail'de konuşlandırmak için 2 bin ABD askeri hazır bekliyor! Mesele Gazze değil hala anlamadınız mı?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail ile Hamas savaşında konuşlandırmak için yaklaşık 2 bin personelin hazır olduğunu açıkladı. ABD’nin dünyanın en büyük uçak gemisini bölgeye göndermesi ve asker yığınağı bu işin sadece Gazze ile sınırlı olmadığını gösteriyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in, yaklaşık 2 bin personel ve bazı birlikleri, konuşlandırma emrine hazırlık için "yüksek düzeyde hazır duruma" geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda herhangi bir birliğin konuşlandırılması yönünde karar alınmadığı vurgulanırken, Austin'in bu konuda durum değerlendirmesi yapmayı sürdüreceği, müttefikleri ve ortaklarıyla yakın temas halinde kalacağı aktarıldı.

Uçak gemisinin görev süresi uzadı

Ayrıca açıklamada, Austin'in, ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika/Altıncı Filo Harekat Alanı'ndaki USS Gerald R. Ford ekibinin görev süresinin uzatılmasını onayladığı belirtildi.

 

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 8 Ekim'de yapılan açıklamada, Hamas'ın başlattığı saldırılarda İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verildiği belirtilmişti.
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Açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiği vurgulanmıştı.

Ayrıca, İsrail ordusu 11 Ekim'de de gelişmiş mühimmat taşıyan ilk ABD uçağının İsrail'e ulaştığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Doğruya doğru

Mesele  türkiye üzerinden İRAN ı ve sonra TÜRKİYEYİ İŞGAL ETMEK ANLAMADINIZMI HALA...Tepenize bombalar yağarken anlarsınız..

havva BULUT

biz anladık akit sen şimdimi anladın güzel tabi işin gücün ak parti destek vermekten gözün başka şey görmez oldu ihaları yolla de akit halk olarak destekleriz iha haberleri nerde akit hergün yapardınız bütün yandaş medya olarak 1 anda yok oldu bu haberler niye niyetlerinizi Allah bilir artık
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