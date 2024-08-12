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Gündem İsrail'de Katil Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında gerginlik
Gündem

İsrail'de Katil Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında gerginlik

Yeniakit Publisher
2024-08-12 21:57:00 -
İsrail'de Katil Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında gerginlik

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu'nun Gazze'de "mutlak zafer" açıklamasını "saçmalık" olarak nitelendirdi..

İsrail'de savaş kabinesi üyelerinden Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant arasındaki anlaşmazlık derinleşiyor..

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ile Hizbullah arasında devam eden gerginliğin ele alındığı İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı neden savaş başlatmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Gallant, Lübnan ile bir savaşın 7 Ekim'den farklı koşullarda olacağını belirtti.

NETANYAHU'NUN 'MUTLAK ZAFER' AÇIKLAMASINI HEDEF ALDI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail meclisinin Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde "mutlak zafer" açıklamalarını hedef aldı.
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"SAÇMALIK"

Gallant, "Savaş tamtamları çalan tüm kahramanları ve 'mutlak zafer' gibi saçmalıkları duyuyorum" dedi.

BAŞBAKANLIKTAN CEVAP GELDİ: BU TUTUM GALLANT DAHİL HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR

Gallant'ın açıklamalarının ardından İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gallant İsrail karşıtı bir söylem benimsediğinde, bir rehine anlaşmasına varma şansına zarar veriyor. Müzakerelere heyet göndermeyi reddeden ve rehine anlaşmasının önündeki tek engel olan Hamas lideri Yahya Sinwar'a saldırması gerekirdi” denildi.

Netanyahu'nun İsrail'in "mutlak zafere" ulaşması gerektiği yönündeki tutumu yinelenen açıklamada, "Bu, Başbakan Netanyahu ve kabinenin açık direktifidir ve Gallant dahil herkes için bağlayıcıdır" ifadeleri kullanıldı.

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