  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'de hükümet krizi devam ediyor
Dünya

İsrail'de hükümet krizi devam ediyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sağ bir hükümet için sağ partilere çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 02:37:00 -
İsrail'de hükümet krizi devam ediyor

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta yapılan parlamento seçimlerinin ardından aşırı sağcı Yamina partisinin lideri Naftali Bennett'e ve sağcı Yeni Umut partisi lideri Gideon Sa'ar'ı koalisyon kurmak için güçlerini birleştirmeye çağırdı. Netanyahu televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Farklılıklarımızı geride bırakmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, "Yıllarca sürecek istikrarlı bir sağcı hükümet kuralım" dedi.

Netanyahu, mevcut müttefikleri ile Yamina ve Yeni Umut’un içinde olduğu bir koalisyon oluşturması halinde 120 sandalyeli parlamentoda 65 sandalyenin sahibi olabilir.

Yeni Umut kabul etmedi

Seçim kampanyasında vaatleri arasında Netanyahu’ya görevi bıraktırmak olan Yeni Umut partisinin lideri Sa’ar, Netanyahu'nun çağrısını reddetti. Sa'ar, seçmenlere verdiği sözünü yineleyerek, başbakan olarak Netanyahu'nun olduğu bir hükümete katılmayacağını ifade etti.

İşbirliği çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise yaptığı açıklamada, ülkede devam eden siyasi çıkmazı çözmek için yeni bir hükümet kurulmasında "olağandışı işbirliği" çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail, son 2 yılda 4’üncü kez sandık başına gitti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu
Gündem

Milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, pornocu Sibel Kekilli ile buluştu

Oynadığı ahlaksız filmlerle tanınan Alman asıllı oyuncu Sibel Kekilli ile milliyetçi ve ülkücü geçinen İP'liler, aynı cephede bir araya geld..
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya da..
İsrail'de tarih yazdılar! Herkes nasıl bir adım atacaklarını merak ediyor
Dünya

İsrail'de tarih yazdılar! Herkes nasıl bir adım atacaklarını merak ediyor

İsrail'deki seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak 4 vekil ile meclise giren Filistin 1948 İslami Hareketi’nin güney kanadının siyasi uzantısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay