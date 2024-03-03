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Gündem İsrail'de halk öfkeli! Binlerce kişi sokağa döküldü
Gündem

İsrail'de halk öfkeli! Binlerce kişi sokağa döküldü

Yeniakit Publisher
2024-03-03 11:25:00 -
İsrail'de halk öfkeli! Binlerce kişi sokağa döküldü

İsrailliler, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle sokaklara döküldü.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde binlerce gösterici toplandı. Alanda kurulan sahnede eski siyasetçiler ve esir yakınları konuşma yaptı. Göstericiler, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçileri eleştiren pankart, afiş ve dövizler taşıdı. İsrail polisi, demir bariyerlerle Kaplan Caddesi'nin bulunduğu meydanda göstericilerin yolu kapatmaması için önlem aldı.

 

Göstericiler, sıkça Netanyahu'ya hitaben, "Sen baştasın, sen suçlusun", "Herkes biliyor ki sen suçlusun", "Seçimler hemen" sloganları attı. Yüzlerce kişilik gösterici grubu, Kaplan Caddesi'nde polisin kurduğu demir bariyerleri aşarak yollarda yürüyüşe geçti.

Göstericiler, kentin ana caddelerinde trafiği uzunca süre durdurdu. İsrail polisi, protestocuları yoldan uzaklaştırmaya çalışırken güç kullandı. Taraflar arasında arbede yaşandı. Bir grup, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'na ulaşmaya çalıştı. İsrail polisi, göstericileri yol kenarındaki bankette durdurdu, taraflar arasında arbede çıktı.

İsrail polisi, 7 göstericiyi gözaltına aldı.
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BATI KUDÜS'TE 15 BİN GÖSTERİCİ

İsrailli esirlerin yakınları, Gazze sınırından Kudüs'e doğru 28 Şubat'ta başladıkları yürüyüşte akşam saatlerinde Batı Kudüs'e ulaştı.

İsrail basınına göre, yürüyüşün Batı Kudüs'e ulaşan son ayağına yaklaşık 15 bin gösterici katıldı.

Göstericiler, hükümetten bir an önce Gazze'de ateşkes ve taraflar arasında karşılıklı esir takası anlaşması talep etti.

İsrail'in kuzeyindeki Kayseriye'de bulunan Netanyahu'nun şahsi konutunun önünde de gösteri yapıldı.

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