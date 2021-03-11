İsrail'de deprem! Hastaneye kaldırıldı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu dün gece saatlerinde acil olarak hastaneye kaldırıldı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, dün gece yarısı apandis enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, rahatsızlandıktan sonra Kudüs'te bulunan Hadassah Ein Kerem Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada apandis enfeksiyonu teşhisi kondu ve muhtemelen birkaç gün hastanede ağırlanacak" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun eşi ile beraber hastaneye gittiği ve testlerin yapıldığı sırada eşine eşlik ettiği bildirildi.
Yaşanan gelişmelerin ardından Benyamin Netanyahu'nun bugün planlanan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretinin iptal edildiği aktarıldı. Bu ziyaret, gerçekleşseydi Netanyahu'nun bir Körfez ülkesine ilk ziyareti olacaktı.