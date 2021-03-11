  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail'de deprem! Hastaneye kaldırıldı
Dünya

İsrail'de deprem! Hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu dün gece saatlerinde acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 14:35:00 -
İsrail'de deprem! Hastaneye kaldırıldı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, dün gece yarısı apandis enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, rahatsızlandıktan sonra Kudüs'te bulunan Hadassah Ein Kerem Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada apandis enfeksiyonu teşhisi kondu ve muhtemelen birkaç gün hastanede ağırlanacak" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun eşi ile beraber hastaneye gittiği ve testlerin yapıldığı sırada eşine eşlik ettiği bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Benyamin Netanyahu'nun bugün planlanan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretinin iptal edildiği aktarıldı. Bu ziyaret, gerçekleşseydi Netanyahu'nun bir Körfez ülkesine ilk ziyareti olacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü
Dünya

Suriye'de deprem! Esed apar topar götürüldü

Koronavirüse yakalanan Beşar Esed ve eşi Esma Esed özel bir uçakla Moskova'ya getirildi.
Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!
Gündem

Harita öyle değil böyle çizilir: İşte Büyük Türkiye!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Papa'nın resmiyle beraber sözde Kürdistan haritasını paylaşması büyük tepkiye neden olurken sosyal medyadan ..
AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti
Gündem

AK Parti’nin yeni seçim yasası hazır! Baraj netleşti

AK Parti’nin seçim yasası değişikliğiyle ilgili çalışması son aşamaya geldi. Taslak teklifte ittifak içi baraj uygulamasına gidilmemesi; Tür..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay