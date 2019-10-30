İsrail'de büyük kriz! İstanbul ve Ankara'da da kapıya kilit vuruldu

Terör devleti İsrail, dünya genelindeki bütün diplomatik temsilciliklerinin bugün hizmet vermeyeceğini duyurdu. Karar kapsamında kapatılan diplomatik temsilciliklerde bugün işlem yapılamayacak.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu tarafından paylaşılan mesajlarda, grev dolayısıyla temsilciliklerin kapatıldığı açıklandı. İsrail Ekonomi Bakanlığı, diplomatların ve askeri ataşelerin bütçesini azaltırken harcamaları da kısma kararı almıştı. Bu karar sonrasında harekete geçen İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, ülke dışındaki temsilciliklerini bir günlüğüne kapatarak greve gitme kararı aldı.

Türkiye'deki elçilik ve konsolosluk da kapalı

Bu kapsamda İsrail'in İstanbul'daki Başkonsolosluğu ve Ankara'daki Büyükelçiliği'nin de kapalı olması sebebiyle hem İsraillilere hem de Türklere hizmet vermeyecek