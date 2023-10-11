İsrail'de 5 Yahudiden biri silahlı!
İsrail'deki Yahudi nüfusun önemli bir bölümü İsrail'in silahlı faaliyetlerinin içerisinde yer alıyor.
İsrail, dünyanın en fazla silahlanmış ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Askeri güçlerin yanı sıra sivil unsurlar da silahlı olarak İsrail güçlerinin askeri faaliyetlerine dahil oluyor.
İsrail'de yaklaşık 7 milyon Yahudi yaşıyor. İsrail güçlerinin tamamına yakını Yahudilerden oluşuyor. Silahlı güçler arasında Dürzi, Hıristiyan ve Müslüman asıllı unsurlar da bulunsa da bunların sayısı birkaç bini geçmiyor.
İsrail'deki askeri-silahlı güçlerin sayısı ise şu şekilde:
İsrail Silahlı Kuvvetleri: 169 bin 500 kişi
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Rezerve birlikler (zorunlu askerliklerini tamamlamalarına karşın, belirli zamanlarda çağrılmak üzere orduyla ilişiğini kesmeyenler): 465 bin kişi
Polis güçleri (gönüllülerle birlikte): Yaklaşık 60 bin kişi
Sınır Polisi güçleri: Yaklaşık 10 bin kişi
İstihbarat unsurları (Mossad, Shin Bet ve askeri istihbarat güçlerinin toplamı): Yaklaşık 15 bin kişi
Silah ruhsatı olan kişiler (çoğu Yahudi yerleşimci): Yaklaşık 150 bin. Ruhsatsız silah taşıyanların sayısı bilinmiyor.
Her beş Yahudiden biri silahlı
Bu unsurların toplamı 869 bin 500 kişiye tekabül ediyor. Bu rakamlara göre İsrail'de 15-64 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 21'i, yani ülkedeki her 5 Yahudiden biri silahlı durumda.
Silah ruhsatı olan çoğu Yahudi yerleşimci paramiliter gruplar halinde ordu ve polisle koordineli hareket ediyor. Bu kişilerde genellikle M4 tipi uzun namlulu tüfekler bulunuyor.
Kaynak: Mepa News