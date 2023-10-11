İsrail'de 5 Yahudiden biri silahlı!

İsrail, dünyanın en fazla silahlanmış ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Askeri güçlerin yanı sıra sivil unsurlar da silahlı olarak İsrail güçlerinin askeri faaliyetlerine dahil oluyor.

İsrail'de yaklaşık 7 milyon Yahudi yaşıyor. İsrail güçlerinin tamamına yakını Yahudilerden oluşuyor. Silahlı güçler arasında Dürzi, Hıristiyan ve Müslüman asıllı unsurlar da bulunsa da bunların sayısı birkaç bini geçmiyor.

İsrail'deki askeri-silahlı güçlerin sayısı ise şu şekilde:

İsrail Silahlı Kuvvetleri: 169 bin 500 kişi

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Rezerve birlikler (zorunlu askerliklerini tamamlamalarına karşın, belirli zamanlarda çağrılmak üzere orduyla ilişiğini kesmeyenler): 465 bin kişi

Polis güçleri (gönüllülerle birlikte): Yaklaşık 60 bin kişi

Sınır Polisi güçleri: Yaklaşık 10 bin kişi

İstihbarat unsurları (Mossad, Shin Bet ve askeri istihbarat güçlerinin toplamı): Yaklaşık 15 bin kişi

Silah ruhsatı olan kişiler (çoğu Yahudi yerleşimci): Yaklaşık 150 bin. Ruhsatsız silah taşıyanların sayısı bilinmiyor.

Her beş Yahudiden biri silahlı

Bu unsurların toplamı 869 bin 500 kişiye tekabül ediyor. Bu rakamlara göre İsrail'de 15-64 yaş arası nüfusun yaklaşık yüzde 21'i, yani ülkedeki her 5 Yahudiden biri silahlı durumda.

Silah ruhsatı olan çoğu Yahudi yerleşimci paramiliter gruplar halinde ordu ve polisle koordineli hareket ediyor. Bu kişilerde genellikle M4 tipi uzun namlulu tüfekler bulunuyor.

Kaynak: Mepa News