  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 01:43:22 -
İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

KUDÜS (AA) - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının bin 165'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni 3 bin 670 vaka ile ülkede salgına yakalananların sayısı 170 bin 465'e çıktı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi
Dünya

Bölge uzmanı amaçlarını açıkladı! Sınırımıza nükleer bomba hamlesi

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılıç Yaşın, ABD ve Yunanistan’ın tatbikatına değindi. ..
Dönüştürücü
Teknoloji

Dönüştürücü

Dönüştürücü indir | Dönüştürücü denildiğinde akla convert programından kablo çoklaştırıcıya kadar pek çok şey geliyor. Peki, bedava dönüştür..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı