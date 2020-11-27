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Aktüel İsrail yüzlerce Filistinlinin bu cuma da Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi
Aktüel

İsrail yüzlerce Filistinlinin bu cuma da Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 16:05:10 -
İsrail yüzlerce Filistinlinin bu cuma da Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi sabahtan itibaren Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinliyi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kontrol noktalarında durdurarak, Harem-i Şerif'e girişe izin vermedi.

İsrail polisi Aksa'ya girmek isteyenlerden kimlik isterken, Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinli, Eski Şehir'in sokaklarında ve surların çevresinde cuma namazını kıldı.

Mescid-i Aksa'ya girenler ise namazlarını yoğun güvenlik önlemleri altında eda etti.

İsrail polisi, geçen dört cuma da Batı Şeria'dan gelen yüzlerce Filistinlinin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermemişti.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya gelişleri için özel izin istiyor.

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