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Gündem İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!
Gündem

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 16:55:00 -
İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Siyonist işgal rejiminin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik kuşatması devam ediyor. Hastane içerisine ve yerleşkesine sığınan yaklaşık 3 bin 600 Filistinli siyonist işgalcilerin hedefinde bulunuyor.

Siyonist işgal rejiminin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik kuşatması devam ediyor. Hastane içerisine ve yerleşkesine sığınan yaklaşık 3 bin 600 Filistinli siyonist işgalcilerin hedefinde bulunuyor.

Siyonist işgal rejimi sözde ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik katliam ve soykırımı devam ediyor.

İşgal rejimi, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini kuşatma altına aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta sağlık durumunun felaket seviyesine ulaştığını, çok sayıda yaralının hastane koridorlarında yerde yattığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanedeki 150 sağlık çalışanı, 450 yaralı ve 3 bin yerinden edilmiş kişinin "işgalcilerin hedefinde" olduğunu belirtti.
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Kudra, "Siyonist rejim, Nasır Hastanesini kuşatmayı ikinci hafta da şiddetlendirerek sürdürüyor. Hastanedeki jeneratörler yakıt eksikliği nedeniyle iki gün içinde duracak." ifadesini kullandı.

Kudra, hastanede sağlık ekipleri, yaralılar ve yerinden edilen kişilerin gıda sıkıntısı yaşadığını da söyledi.

Öte yandan Nasır Hastanesi çevresindeki yollarda işgal rejimi ile Filistin direnişçileri arasında çatışmalar yaşanıyor.

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