  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol dünyada açık ara petrol 1 ayın zirvesinde! İşte seyri

Türkiye'den bomba yeşil petrol hamlesi! 'Dünyada söz sahibi olabiliriz' diyerek müjde verildi

Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı! Sandığımız gibi engelleniyor olabilir, mercek altında! Dünya şaştı kaldı

Davutoğlu filminin de sonuna geliyoruz! Gelecek Partisi'nde bir deprem daha

İşte Ayasofya gerçeği! Bakın turistlere giriş neden 25 avro

Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu

Türk inşaat devi konkordato ilan etti! Dev konut projesi yarım kaldı, çok sayıda insan mağdur

Bill Gates insanlara çip mi taktı? Komplo teorisi mi gerçek mi?

Kayseri'de dehşete düşüren anlar! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı... Görüntüler 'Allah korumuş' dedirtti

Petrol zengini o bölgeden! Devlet Başkanı Maduro’dan: Filistin meselesi, ilgili tartışma! Arap halkı ne zaman uyanacak?
Dünya İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var
Dünya

İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

Yeniakit Publisher
2024-01-25 15:35:00 -
İsrail yardım sırasındaki Filistinlileri vurdu: Onlarca şehit ve yaralı var

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda 20 Filistinli hayatını kaybederken, 180 Filistinli de yaralandı

İsrail sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 111 gündür devam eden saldırılarda çoğu çocuk 25 bin 700 kişi can verdi.

Barınma, beslenme ve tedavi konularında yaşanan kriz ise bölgedeki insani durumu çok ciddi seviyelere ulaştırdı.

Gazze Şeridi'ne havadan, karadan, denizden saldırılarını yoğunlaştıran İsrail askerleri bugün de kuzeydeki Kuveyt Meydanı'nda insani yardım almak için bekleyen Filistinlilere tanklarla ateş açtı. Saldırıda en az 20 Filistinli vefat ederken, 180 kişi de yaralandı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail güçlerinin saldırının ardından meydana girişleri engellediğini ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını söyledi.

Bu kadarını hayvan bile yapmaz! İsrailli bakandan alçak çağrı
Bu kadarını hayvan bile yapmaz! İsrailli bakandan alçak çağrı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kadarını hayvan bile yapmaz! İsrailli bakandan alçak çağrı

Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu
Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu

Gündem

Uydu görüntüleri ele verdi! Alçak İsrail’in planı ifşa oldu

Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı
Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı

Dünya

Hizbullah'tan İsrail'in askeri mevzisine füze saldırısı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23