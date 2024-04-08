İsrail ve Hizbullah mensubunu daha öldürdü
İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkaba beldesi doğumlu Ahmed Emin Şemseddin isimli Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 272'ye yükseldi.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, sınırdaki çatışmalar nedeniyle 100 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.