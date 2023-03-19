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Dünya İsrail ve Filistin arasında Ramazan ayı öncesi görüşme! Mutabakat sağlandı
Dünya

İsrail ve Filistin arasında Ramazan ayı öncesi görüşme! Mutabakat sağlandı

Mısır’da bir araya gelen İsrailli ve Filistinli yetkililer, Ramazan ayına sayılı günler kala, şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek amacıyla ortak mekanizma kurulması konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 23:15:00 - 2023-03-20 00:10:10
İsrail ve Filistin arasında Ramazan ayı öncesi görüşme! Mutabakat sağlandı

İsrail ve Filistinli yetkililer, Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya geldi.

ABD, Mısır ve Ürdünlü yetkililerin de katıldığı toplantının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca hem İsrail hem de Filistinlilerin Kudüs'teki kutsal mekanların kutsallığını bozacak her türlü eyleme engel olması gerektiği vurgulanarak, "İki taraf, şiddeti, kışkırtıcı durum ve eylemleri frenlemek ve bunlara karşı koymak için bir mekanizma kurma konusunda mutabık kaldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların 26 Şubat’ta Ürdün’ün Akabe kentinde yaptıkları toplantıda verdikleri taahhütleri yeniden teyit ettiği ifade edildi. Akabe’deki toplantıda, İsrail herhangi bir yeni yerleşim birimine izin vermeyi 4 ay süreyle ve herhangi bir ileri karakolun yetkilendirmesini ise 6 ay süreyle durdurma sözü vermişti.

Tarafların önümüzdeki ay Mısır'da yeniden bir araya geleceği ifade edilerek, iki ülke arasındaki ilerleme ile ilgili rapor verecekleri belirtildi.
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