İsrail ve BAE'den yeni adım

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşması sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El-Nahyan'ın bir araya geleceği bildirildi.

Netanyahu, Muhammed bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar, en kısa sürede bir araya gelme konusunda anlaştı.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölge barışı konuları ele alındı.

Netanyahu'nun Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet ettiği, prensin de İsrail Başbakanı'nı ülkesine davet ettiği belirtildi.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşması 15 Eylül’de imzalanmıştı.