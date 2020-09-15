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Aktüel İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı
Aktüel

İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 18:41:55 -
İsrail ve BAE bankaları arasında yeni anlaşmalar imzalandı

ABU DABİ (AA) - İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bankları arasında yeni mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunda yayınlanan habere göre İsrail'in "Leuma" ile BAE'nin devlete ait en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank" (FAB) ve "Emirates NBD" arasında iş birliği için yeni mutabakat zaptı imzalandı.

"Emirates NBD" ile İsrail'in en büyük bankalarından "Bank Hapoalim" arasında da dün bazı iş birliği anlaşmaları imzalandığı bildirilmişti.

BAE'nin en büyük bankası "First Abu Dhabi Bank", 2 Eylül'de İsrail finansal kurumlarıyla iş birliği için görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının imza töreninin bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.



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