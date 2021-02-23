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Dünya İsrail ve Almanya arasında askeri anlaşma
Dünya

İsrail ve Almanya arasında askeri anlaşma

İsrail Savunma Bakanlığı ve Alman Savunma Bakanlığı arasında Trophy tank koruma sistemleri anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:11:00 -
İsrail ve Almanya arasında askeri anlaşma

Münübe Yılmaz

İsrail Savunma Bakanlığı ve Alman Savunma Bakanlığı arasında Trophy tank koruma sistemleri anlaşması imzalandı. Rafael Advanced Defense Sysyems tarafından üretilen tank koruma sistemi İsrail Savunma Bakanlığı yetkililerinden Amir Eshel ve Alman yetkililer tarafından imzalanırken, anlaşma tank ekipmanları ve yedek parçalar ile operasyonel ve teknik eğitimi de kapsıyor. İsrail’in daha önce ABD’ye de satmış olduğu Trophy savunma sistemi tüm roket ve füze tehditlerine karşı maksimum güvenlik sağlıyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz İsrail’in savunma sanayisindeki yeniliklerinin tüm dünyada tanınmasından dolayı memnun olduğunu dile getirirken, Alman Savunma Bakanlığı İsrail’den gelecek Trophy savunma sistemini dört gözle beklediklerini duyurdu.

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