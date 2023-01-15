  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsrail üssünde patlama! 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı
Dünya

İsrail üssünde patlama! 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda, İsrail'e ait askeri eğitim üssünde patlama meydana geldiği 1 İsrail askerinin öldüğü, 3'ünün de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 19:00:00 -
İsrail üssünde patlama! 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda, İsrail'e ait askeri eğitim üssünde meydana gelen patlamada, 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ürdün Vadisi'nde bulunan bir İsrail askeri üssündeki "dinlenme odasında, el bombasının infilak ettiği" belirtildi.

1 asker öldü 3'ü yaralı

Olayda 1 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise yapılan ön soruşturmada, patlayan mühimmatın, eğitim sırasında atış alanından talimatlara aykırı toplanan ve askerlerin kaldığı yere getirilen patlamamış bir el bombası olduğu ifade edildi.

Haberde kaza sırasında odada 7 askerin bulunduğu aktarıldı.

 

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor! İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa tehdidi
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor! İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa tehdidi

Dünya

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyor! İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa tehdidi

Dünya 3 maymunu oynuyor! İsrail bir Filistinliyi daha katletti
Dünya 3 maymunu oynuyor! İsrail bir Filistinliyi daha katletti

Dünya

Dünya 3 maymunu oynuyor! İsrail bir Filistinliyi daha katletti

Kahhar isminle kahru perişan eyle Ya Rab! İsrail iki Müslümanın daha canını aldı
Kahhar isminle kahru perişan eyle Ya Rab! İsrail iki Müslümanın daha canını aldı

Dünya

Kahhar isminle kahru perişan eyle Ya Rab! İsrail iki Müslümanın daha canını aldı

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar başladı'
İsrail'de hükümet karşıtı protestolar başladı' "Diktatörü devirme zamanı geldi"

Dünya

İsrail'de hükümet karşıtı protestolar başladı' "Diktatörü devirme zamanı geldi"

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti
80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Dünya

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23