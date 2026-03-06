Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu
Küresel otomotiv devi Volkswagen, Orta Doğu’da tırmanan savaşın ve savunma sanayindeki talebin etkisiyle askeri araç üretimine odaklanma kararı aldı. Şirketin Osnabrück fabrikasında geliştirilen prototipler, popüler Amarok ve Crafter modellerini temel alarak modern orduların ihtiyaçlarına uygun zırhlı ve operasyonel araçlara dönüştürüldü. Bu stratejik hamle, sadece askeri pazardan pay almayı değil, aynı zamanda fabrikadaki binlerce kişilik istihdamı 2027 sonrasında da korumayı hedefliyor.