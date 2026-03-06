  • İSTANBUL
Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu

Küresel otomotiv devi Volkswagen, Orta Doğu’da tırmanan savaşın ve savunma sanayindeki talebin etkisiyle askeri araç üretimine odaklanma kararı aldı. Şirketin Osnabrück fabrikasında geliştirilen prototipler, popüler Amarok ve Crafter modellerini temel alarak modern orduların ihtiyaçlarına uygun zırhlı ve operasyonel araçlara dönüştürüldü. Bu stratejik hamle, sadece askeri pazardan pay almayı değil, aynı zamanda fabrikadaki binlerce kişilik istihdamı 2027 sonrasında da korumayı hedefliyor.

Foto - Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, geleceğini güvence altına almak amacıyla "askeri araç üretimi" dahil çeşitli stratejik seçenekleri incelemeye aldı.

Foto - Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu

Alman basınında yer alan haberlere göre, şirketin Osnabrück kentinde yer alan fabrikası son aylarda birkaç farklı araç konsepti geliştirdi ve potansiyel pazar fırsatlarını analiz etmek amacıyla bu modelleri "Enforce" savunma fuarında tanıttı. Haberlerde, geliştirilen konseptlerin somut projelere dönüşüp dönüşmeyeceği veya üretimin kapsamının ne olacağının şu an için belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Foto - Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu

Alman yayın kuruluşu NDR ve "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesinde yer alan bilgilere göre Volkswagen; "Crafter" ve "Amarok" modellerini temel alan iki farklı askeri araç konsepti üzerinde çalışıyor. Söz konusu prototiplerin, tamamen fabrikanın kendi imkanlarıyla geliştirilen test araçları olduğu belirtildi.

Foto - Şaka değil, gerçek! Volkswagen cepheye inme kararı alıp, şaşırtan savaş hamlesini duyurdu

Halihazırda VW T-Roc Cabriolet modelinin üretimine devam eden Osnabrück fabrikasında bu sürecin 2027 ortasına kadar sürmesi planlanıyor. Yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayan tesisin, bu tarihten sonraki akıbeti ise henüz netlik kazanmadı. Askeri araç projesinin, fabrikanın üretim kapasitesini ve istihdamı korumak adına atılmış stratejik bir hamle olabileceği belirtiliyor.

