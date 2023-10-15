İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı'ndan itiraf

Hanegbi, İsrail medyasında yayınlanan basın toplantısında, İsrail'in 7 Ekim'de ağır bir darbe aldığını belirtti.

Son saldırılardan önce söylediği "Hamas'ın caydırıldığı ve daha fazla meydan okumanın sonuçlarını bildikleri" yönündeki ifadelerine işaret eden Hanegbi, "Hamas'ın caydırıldığını söylediğimde hata ettim. Ve bu Duvarların Koruyucusu operasyonunda (İsrail'in 2021'deki Gazze saldırıları) sert darbe alan Hamas'ın ders aldığını zannettiğimiz geçen yıllar boyunca ve daha çok son dönemde tüm değerlendirmelerde yapılan hataları yansıtıyor." dedi.

İsrail'in, İslami Cihad Hareketi'ne karşı düzenlediği "Kalkan ve Ok Operasyonu"nda (Mayıs 2023) İslami Cihad'a ağır darbe vurduğunu, İslami Cihad'ın da Hamas'a destek için çağrıda bulunduğunu ancak Hamas'ın çatışmaya girmediğini aktaran Hanegbi, "Bu, İsraillilerin 'Hamas'ın çatışmaya girmekten korktuğunu' düşünmesinin sebeplerinden biriydi." diye konuştu.

"Mısırlı yetkililerin, Hamas'ın saldıracağı yönünde İsrail'e uyarıda bulunduğuna" dair iddiaları yalanlayan Hanegbi, "Şahsi olarak cevabım hayır. Böyle bir uyarı almadım. Sistematik olarak da Mısırlılar, iletişim halinde oldukları kimseyle ne Başbakan ne Mosad Başkanı ne de benim gibi yakın olan hiç kimseyle bu konuda iletişime geçmediler. Bunlar yalnızca bizim değil Mısırlıların da yalanladığı yalan haberler." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın elindeki İsraillilere dair Hanegbi, hükümetin "yurda dönmeleri konusuna önem verdiğini" ancak şuana dek bu konuda bir müzakere yürütülmediğini söyledi.

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İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.