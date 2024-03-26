İsrail ülkeyi terk etti! Görüşmelerde kriz çıktı
Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinde kriz çıktı. İsrail'in ülkeyi terk ettiği bildirildi.
İsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Gazze'de ateşkes görüşmelerinde kriz patlak verdi.
Doha'yı terk ettiler
İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, İsrail heyeti, rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girdiğini açıklayarak Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı.
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