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Dünya İsrail uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 06:58:00 -
İsrail uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail uçakları Gazze kentinin güneyinde Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada ise "uçakların Hamas'a ait silah üretim yerini vurduğu" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının Gazze'den gönderilen yanıcı balonlara karşılık düzenlendiği aktarıldı.

Hamas'tan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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