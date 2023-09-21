İsrail TV'sinden dikkat çeken Erdoğan-Mescid-i Aksa iddiası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD'de bulunan liderler, uzun yıllar sonra ilk kez görüştü.

Uluslararası medya, görüşmeyi, iki ülke ilişkilerinde 'dönüm noktası' olarak tanımladı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, iki liderin, yakın zamanda karşılıklı olarak birbirlerinin ülkelerini ziyaret etme konusunda anlaştıkları bildirildi.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü gelecek ay Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yapacağı bir ziyaretle kutlamak isteyebileceğini iddia etti.

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Ancak haberle ilgili resmi herhangi resmi bir teyit gelmedi.

Orta Doğu'daki iki eski müttefik arasındaki ilişkiler, İsrail'in Gazze'ye uygulanan ambargoyu delme girişiminde bulunan insani yardım gemisi Mavi Marmara'ya düzenlediği ve 10 Türk vatandaşını öldürdüğü saldırı sonrası çöktü.

Ankara, Gazze sınırındaki protestolara katılan onlarca Filistinlinin öldürülmesi üzerine 2016'da İsrail Büyükelçisi'ni (iki yıl sonra) tekrar sınır dışı etti.

Keza Ankara'nın Hamas liderlerini ağırlamasına tepki gösteren İsrail de 2018'de Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni sınır dışı etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Mart 2022'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret ve ardından iki ülke dışişleri bakanlarının ziyaretleri aradaki buzların erimesine katkı sağladı.

Türkiye tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Netanyahu'nun siyasi, ekonomik ve bölgesel konuların yanı sıra İsrail-Filistin meselesini ele aldıkları belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Netanyahu'ya iki ülkenin enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik konularında işbirliği yapabileceğini söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X platformu hesabından yapılan paylaşımda da "BM 78’inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun" ifadelerine yer verildi.

Görüşmede enerjinin, potansiyel iş birliği için ana alan olarak ortaya çıktığı belirtildi.

Toplantıya katılan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Toplantıda, başta doğal gaz arama, üretim ve ticaret gibi alanlarda enerji iş birliği fırsatları ele alındı." dedi.

Reuters'a göre Ankara, 2020'de diplomatik sorun yaşadığı bölgesel rakipleriyle ilişkilerini düzeltmek için bir diplomasi atağı başlatarak Mısır, BAE ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra İsrail'e de teklif götürdü.

Kaynak: Euronews