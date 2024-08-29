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Dünya İsrail televizyonunda skandal olay: Tecavüzcü askeri 'kahraman' ilan ettiler!
Dünya

İsrail televizyonunda skandal olay: Tecavüzcü askeri 'kahraman' ilan ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 09:28:00 -
İsrail televizyonunda skandal olay: Tecavüzcü askeri 'kahraman' ilan ettiler!

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, "Sde Teiman" hapishanesinde Filistinlilere tecavüz etmekle suçlanan askerlerden biri olan Meir Ben-Shitrit'i konuk olarak ağırladı. Kanal, Ben-Shitrit'i "savaşçı" olarak takdim etti.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, "Sde Teiman" hapishanesinde Filistinlilere tecavüz etmekle suçlanan askerlerden biri olan Meir Ben-Shitrit'i konuk olarak ağırladı. Kanal, Ben-Shitrit'i "savaşçı" olarak takdim etti.

ABD başta olmak üzere birçok ülkenin desteğini arkasına alarak dünyada eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları acımasızca devam ediyor.

Hedef gözetmeksizin her yeri bombalayan çocuk, kadın, yaşlı demeden herkesi öldüren İsrail güçleri, şu ana kadar 40 binden fazla masum Filistinliyi katletti. 11 aydan bu yana Gazze'yi bombalayan İsrail ordusu, 90 binden fazla kişiyi de yaraladı.

TECAVÜZCÜ ASKERİ KAHRAMAN İLAN ETTİLER

Batı Şeria'da geniş kapsamlı operasyon hazırlığı içerisinde olan İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağırlarına kulağını tıkarken bebek katili Netanyahu'nun acımasız ve zorba ordusunda skandallar bitmek bilmiyor.

İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Sde Teiman hapishanesinde Filistinlilere tecavüz etmekle suçlanan askerlerden biri olan Meir Ben-Shitrit'i konuk olarak ağırladı. İsrail'deki Kanal 14 televizyonu, Ben-Shitrit'i "savaşçı" olarak takdim etti.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILMIŞTI

"İsrail’in Guantanamosu" olarak adlandırılan Sde Teiman gözaltı merkezinde İsrail askerlerinin bir Filistinli esire tecavüz ettikleri görüntüler sosyal medyada yayılmış, tecavüze ve cinsel şiddete uğrayan başka esirlerin de olduğu ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 10 askerden 5'i serbest bırakılmış 5'inin de ev hapsinde tutulması kararlaştırılmıştı.

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